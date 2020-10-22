Vatandaşların çözüm noktası Başkan Yüksel, çözüm merkezinde vatandaşların taleplerini değerlendirdi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi görerek hizmet kalitesini arttıran ve çözümlerin hızlanmasını sağlayan Ak Çözüm Merkezi’ne ziyarette bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir ara bankolardan birine de oturan Başkan Yüksel, vatandaşlar tarafından farklı yollarla iletilen talepleri değerlendirerek ilgili birimlere yönlendirdi.

AK Çözüm Merkezi, bünyesinde belediyeye yapılabilecek her türlü ödemeyi tahsil edebilen bir vezne, vatandaşın taleplerini doğrudan ilgili birime ulaştıran çözüm masaları ve işveren ile iş arayanları buluşturan İstihdam Masası ile vatandaşa yüz yüze hizmet vererek taleplere çözüm üretiyor. Ortacami Mahallesi Yeni Çarşı Sokak No 11 adresinde faaliyet gösteren Ak Çözüm Merkezi’nde alınan talepler son aşamaya kadar takip edilerek vatandaşa geri dönüşlerle bilgi veriliyor.



İnternet ve çağrı merkezi de sisteme entegre

Ayrıca 0 282 259 59 59 numaralı ve 24 saat hizmet veren çağrı merkezi, Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi www.suleymanpasa.bel.tr ve Süleymanpaşa Belediyesi mobil uygulaması üzerinden gelen öneri, talep ve şikayetler de Ak Çözüm Merkezi bünyesinde hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılıyor.



“Doğrudan çözüm kolaylığı sağlıyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi alan ve gelen taleplerle ilgili incelemede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın problemlerini hızla çözüme kavuşturmak amacıyla hizmete açtığımız AK Çözüm Merkezi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerini telefon, internet ve bankolar aracılığı ile doğrudan iletme kolaylığı yaşadığı merkezimizde, hemşehrilerimizin ilettiği başvuruları değerlendirdim. Ak Çözüm Merkezi hem vatandaşlarımızın taleplerine hızlı çözüm üretiyor hem de belediyemizin çalışmalarının takibini kolaylaştırarak performansımızı ölçmek için gereken somut verileri bizlere sağlıyor” diye konuştu.

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