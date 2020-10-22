Çorlu Atatürk Havalimanı uluslararası daimi hava hudut kapısı ilan edildi

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TekirdağÇorlu Atatürk Havalimanı 10 ildeki havalimanlarıyla birlikte uluslararası girişçıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, TekirdağÇorlu Atatürk Havalimanının da aralarında bulunduğu 10 ildeki havalimanları, uluslararası girişçıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı açıklamasında, ekli listede belirtilen havalimanlarının uluslararası girişçıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine, 5682 sayılı Pasaport Kanunun 1’inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Uluslararası girişçıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak seçilen havalimanları şöyle sıralandı:

“AntalyaGazipaşa Havalimanı, BalıkesirKoca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, EskişehirHasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, KocaeliCengiz Topel Havalimanı, KütahyaZafer Havalimanı, SivasNuri Demirağ Havalimanı, ŞanlıurfaGAP Havalimanı, TekirdağÇorlu Atatürk Havalimanı.”

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