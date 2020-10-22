Tekirdağ’da ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birçok şubenin katılımı ile ruhsatsız silah ve av tüfeği operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'üne idari yaptırım uygulandı.
Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde ikametlerde ruhsatsız silah ve av tüfeği olduğu değerlendirilen 9 hedef şüpheli şahsın ikametlerine yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş, Narkotik, Tem, Siber, Güvenlik, Kom, Özel Harekat Çevik Kuvvet Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1 adet ruhsatsız sig sauer tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Dev operasyonda, yaralama ve dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs yakalanarak, ruhsatsız silah ve fişeklerle ilgili 3 şüpheli hakkında 6136 skm suçundan işlem başlatıldı. Ruhsatsız tüfeklerle ilgili 3 şahsa 2521 sayılı kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.