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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın emeği Rumeli İskelesi'nde sergileniyor

İHA

Kadın emeği Rumeli İskelesi'nde sergileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ’ın çehresini değiştiren ve açıldığı günden bu yana vatandaşların yeni uğrak yeri olan Rumeli İskelesi’ndeki dükkanlardan iki tanesini ilçede kurulan ve kadınların el emeklerini değerlendirebildikleri kooperatiflere tahsis etti.
Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin girişimleri ile kurulan S. S. Paşa 59 Küçük Sanat Kooperatifi ve daha önce sadece kendi mahallesinde faaliyet gösteren ve şimdi iskelede yer alması sağlanan S. S. Karacakılavuz Küçük Sanat Kooperatifi, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Rumeli İskelesi’nde kendilerine tahsis edilen dükkanlarda ürettikleri ürünlerin teşhiri ve satışına başladı.

Kooperatif dükkanları ilgi odağı oldu
Süleymanpaşa’da yaşayan kadınların el emeği eserlerini, ev yapımı gıda ürünlerini ekonomiye kazandırarak ek gelir elde etmelerini sağlamayı amaçlayan her iki kooperatifin de dükkanları ilk günden Rumeli İskelesi’ni ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kooperatiflere ait dükkanlarda el dokumaları, yağlı boya tablolar, tezhip çalışmaları, hediyelik eşyalar, ev yapımı doğal gıda ürünleri gibi kadın emeği ile üretilen ürünler teşhir edilerek satışı gerçekleştiriliyor.

Diğer dükkanlar da açılacak
Rumeli İskelesi üzerinde bulunan 7 dükkanın da kadınların emeklerini değerlendirebilecekleri farklı dernek ya da kooperatiflere tahsis edileceği ifade edilirken, kısa süre içinde Roman kadınların sepet örgüsü çalışmaları, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Süleymanpaşa Hatırası projesi gibi çalışmalardan elde edilen ürünler için de dükkanların faaliyete geçeceği belirtildi.
Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, Konsey bünyesinde el emeklerini değerlendirmek isteyen kadınlar için başlattıkları çalışmaların kısa sürede kooperatif kurma boyutuna geldiğini dile getirerek, kurdukları kooperatiflere destek vererek Rumeli İskelesi’nde iki dükkan tahsis eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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