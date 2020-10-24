Tekirdağ'da asayiş baskını; 5  gözaltı

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Ruhan YALÇIN/TKEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis tarafından düzenlenen uygulamada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu, Karadeniz ve TOKİ, Çorlu ilçesinin de Hıdırağa Mahalleleri'nde eş zamanlı uygulama yaptı. Dron da kullanılan uygulamada daha önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, tabancalara ait mermiler ve şase numarası silinmiş 1 motosiklet ele geçirildi.

Biri hakkında dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-24 12:56:33



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