‘Canı sıkıldı’ diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde can sıkıntısı nedeniyle evini terk ettiği öne sürülen 44 yaşındaki adam, 2 gün sonra jandarma ekipleri tarafından makilik alanda bulundu.

Mestanlar Mahallesi'nde ikamet eden Nail Kaya'dan (44) haber alınamaması üzerine 156’ya ihbarda bulunuldu. Bölgeye giden Malkara İlçe Jandarma ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ İl Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalarda insansız hava aracı da kullanıldı.

Aramaları sıklaştıran jandarma ekibi, Nail Kaya’yı Doğanköy Mahallesi kırsalındaki makilik alanda sağ salim bulundu. Sağlık kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu belirlenen Kaya, jandarma tarafından ailesine teslim edildi.



Kardeşine sarılıp, “O benim sağ kolum” dedi

Kardeşinin bulunmasına çok sevindiğini söyleyen ağabey Naim Kaya, “Şu an söyleyecek şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım, kardeşime kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok seviyorum be ya. O benim sağ kolum” dedi.



Muhtardan ekiplere teşekkür

Mestanlar Muhtarı Yılmaz Yıldız da arama çalışmalarını mutlu sonla bitiren jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.