Şehir oraya akıyor Yıllarca atıl durumdaydı, şimdi şehrin göz bebeği oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yıllardır atıl durumda olan iskele, yapılan düzenlemenin ardından açılması ile vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Uzun yıllardır atıl vaziyette kapalı olarak duran iskele, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen iyileştirme, düzenleme ve inşaat çalışmaları sonucunda şehre kazandırıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Rumeli İskelesi, Tekirdağlı vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Özellikle hafta sonları vatandaşlarla dolup taşan iskelede olta balıkçıları için ayrılan alanlarda balık tutuluyor. Buraya gelen vatandaşlar, denizin içerisine açılan iskelede hem deniz havasını alıyor hem de kafeteryalarda çay ve kahve içmenin keyfini çıkarıyor. Vatandaşlar, iskelenin atıl durumda kalmaktansa vatandaşların hizmetine açılmasından çok memnun kaldıklarını, özellikle iskelenin hafta sonu şehrin en kalabalık alanı haline geldiğini belirttiler.

Sahilde balık tutan İlhan Serter isimli vatandaş, “İyi havalarda burası aşağı yukarı her gün kalabalık. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk. Düzenlendikten sonra rağbet arttı. Hem gezmek için hem de balıkçıları için güzel oldu” dedi.

Oltası ile balık tutan Adem Taşçı ise, “Gayet iyi, güzel, rahat rahat geliyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz, balığımızı tutuyoruz” diye konuştu.

Balık tutmaya geldiğini ifade eden Murat Mercimek de, "Attık oltalarımızı bakalım ne çıkacak. Bu iskelenin açılmasından çok memnunuz. Çok güzel bir kalabalık var. Güzel bir hava var. Herkes dışarı çıkmış” dedi.

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