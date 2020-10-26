Salgın mücadelesi tavizsiz sürüyor

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Süleymanpaşa Belediyesi, küresel bir tehdit olma özelliğini koruyan korona virüsü salgını ile mücadelesini taviz vermeden sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler tarafından düzenli olarak hastane ve camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında, cuma namazlarını eda etmek isteyen vatandaşların sağlığı ve güvenliği açısından, perşembe günü merkez mahallelerdeki camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.



Hastaneler düzenli olarak arındırılıyor

Hem sağlık çalışanları hem de hastanelerden yararlanan vatandaşların korunması amacıyla düzenli olarak devlet hastaneleri ve NKÜ Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarına devam edildi.

Ayrıca Süleymanpaşa sınırları içinde yer alan ceza infaz kurumlarında da arındırma işlemleri gerçekleştirildi.



Vatandaşlara temizlik, maske, mesafe hatırlatması

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar aynı titizlikle sürdürüleceği bildirilirken, vatandaşlara maske kullanımı, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına hassasiyet göstermeleri konusunda hatırlatmada bulunuldu.

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