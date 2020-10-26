Forkliftin altında kalan işçinin feci ölümü

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan Türkmen uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Olay, Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden ahşap ve metal üretim tesisi inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oraz S. (33) isimli Türkmen uyruklu işçi, çalışma esnasında kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, forkliftin altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından cenaze, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.