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Tekirdağ’da sahte içkiden zehirlenen bir kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlenen M.K. adlı şahıs, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

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