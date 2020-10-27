Trakya'daki belediye başkanları Süleymanpaşa'da buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya’da görev yapan ve Trakya’yı 'Gönül Belediyeciliği' hizmet anlayışı ile tanıştıran belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıya ev sahipliği yaptı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan ve ilki Süleymanpaşa’da yapılan toplantı, 15 belediye başkanının katılımı ile gerçekleşti. Mevkidaşları ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Yüksel, Süleymanpaşa’da gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile hayata geçirilecek projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Her belediye başkanının kendi sorumluluk alanı ile ilgili bilgi verdiği toplantıda ayrıca işbirliği yapılabilecek projeler üzerine istişarede bulunuldu.



15 Başkan katıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koçdemir, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, Yeni Karpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Yeni Muhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker ve Alpullu Belediyesi Başkan vekili katıldı.



“Düzenli olarak toplanacağız”

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Cüneyt Yüksel, “Trakya’mızı 'Gönül Belediyeciliği' hizmet anlayışıyla tanıştıran şehirlerimizin belediye başkanlarını Süleymanpaşa’mızda ağırladık. Mevkidaşlarımızla, şehirlerimizde yürüttüğümüz proje ve hizmetlere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Süleymanpaşa’mızda ilkini gerçekleştirdiğimiz ve bölge belediye başkanları olarak aylık olarak düzenlemeyi hedeflediğimiz istişare toplantımızın, bölgemize, şehirlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

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