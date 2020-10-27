Karadeniz Mahallesi yeni yollara kavuştu

Süleymanpaşa Belediyesi, Karadeniz Mahallesi’nde yol hamlelerini sürdürüyor. Mahalle, sokak sokak yeniden imar edilen yolları ile yepyeni bir görünüme kavuşuyor.
Karadeniz Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ve Belediye Meclis Üyesi Muhammet Polat’ın da eşlik ettiği incelemede Yüksel, mahallede yapılması planlanan diğer proje ve çalışmalarla ilgili yerinde planlama gerçekleştirdi.
Cemil Cavit Erten, Selim Andak ve Taka Sokaklarda sürdürülen asfalt kaplama çalışmalarına nezaret eden Yüksel, mahalle sakinleri ile de fikir alışverişinde bulunurken gelen talepleri not etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.