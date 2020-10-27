İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

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İstanbulÇanakkale yolu Tekirdağ Malkara arasında görülen yoğun sis ulaşımı yavaşlattı.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul Çanakkale yolunun Tekirdağ Malkara bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, Bölge Trafik ekipleri de kontrollerini sürdürdü.

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