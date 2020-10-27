FETÖ'nün, mahrem infaz koruma memurlarına operasyon: 22 gözaltı



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY´nin `mahrem ceza infaz koruma memurları´na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY´nin 'mahrem ceza infaz koruma memurları' yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada, 20 `mahrem abi´nin, 2012-2014 yılları arasında kullandığı ve `hizmet hattı´ olarak adlandırdıkları `operasyonel hatlar´ ile ardışık arama yöntemiyle yaklaşık 500 infaz koruma memuru ile irtibat sağlayıp, bir araya geldikleri tespit edildi.

Başsavcılığın soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarması üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2´si mesleklerinden ihraç edilmiş 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının yapılacağı Tekirdağ´a getirilirken, 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-27 12:46:30



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