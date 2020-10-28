Şarköy´de hortumun ardından sağanak

Ruhan YALÇINNuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Şarköy ilçesi açıklarında hortum meydana geldi. Hortumun ardından sağanak etkili olurken, caddeler suyla kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün Trakya´da sağanak uyarısının ardından Tekirdağ´ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 5-6 kilometre açıkta meydana gelen hortumun herhangi bir zarar vermediği belirtildi.
Şarköy ve çevresinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Mürefte´de bazı cadde ve sokaklar ile zeytinlikler su altında kaldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN-Nuri ÇAĞLAR
2020-10-28 11:56:15
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