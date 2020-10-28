2. Lig: Ergene Velimeşespor: 1 - Çorumspor FK: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Ergene Velimeşespor ile Çorumspor FK takımları arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 10 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı ve hanesine 3 puan yazdırdı.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde yer alan Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanan Ergene Velimeşespor Çorumspor FK maçında Ahmet Turan Timuroğlu, Burak Gültek ve Adnan Karabulut hakem üçlüsü görev aldı.

Maçın 20. dakikasında ev sahibi takımda Eser Akbaş’ın yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği topa konuk takım kalecisi Hüseyin müdahale etmekte yetersiz kalınca top filelere gitti.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan ve her iki takımın da karşılıklı olarak gol pozisyonlarından yaralanamadıkları maçın son bölümünde ev sahibi takımdan Alper ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Maçın son bölümlerini eksik oynamasına rağmen kalesini gole kapatmayı başaran Ergene Velimeşespor sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Bu skorla ligde ilk galibiyetini alarak 7 maç sonunda 6 puana ulaşan Ergene Velimeşespor 31 Ekim Cumartesi günü 8. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

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