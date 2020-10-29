Malkara 'da sağanak etkili oldu



Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, Çanakkale Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Malkara ilçesinde sağanak etkili oldu. Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Yağmur nedeniyle, İstanbulÇanakkale karayolu suyla doldu. Yolun Çanakkale yönü, trafik ekipleri tarafından şerit çekilerek, kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Kentte çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, vatandaşlar ve çekiciler ile kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Su basan ev ve iş yerlerinde de tahliye çalışmaları başlatıldı. Yağmur nedeniyle yollarda çökmeler oluştuğu için polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2020-10-29 14:22:39



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