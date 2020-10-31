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FETÖ´nün 'mahrem infaz koruma memurları' operasyonunda 3 tutuklama

DHA

FETÖ´nün 'mahrem infaz koruma memurları' operasyonunda 3 tutuklama


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde FETÖ'nün 'mahrem ceza infaz koruma memurları´na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3´ü tutuklandı. Şüphelilerin bazılarının etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY´nin 'mahrem ceza infaz koruma memurları' yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada, 20 `mahrem abi´nin, 2012-2014 yılları arasında, `hizmet hattı´ olarak adlandırdıkları `operasyonel hatlar´ ile yaklaşık 500 infaz koruma memuru ile ardışık arama yaparak, irtibat kurduğu saptandı. 24 şüpheli hakkında yakalama emri verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Tekirdağ ile Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2´si meslekten ihraç 23 şüpheli, gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3´ü savcılık sorguları yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.  Mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden ise 3'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bazı şüphelilerin etkin pişmanlıktan faydalandıkları belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-10-31 12:56:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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