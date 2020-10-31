Tekirdağ'da toplu ulaşıma yeni kurallar Tekirdağ'da ayakta yolcu almak yasaklandı

Tekirdağ Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Valilik toplantı salonunda Vali Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma yapan şehir içi otobüslere ayakta yolcu alınması yasaklandı.

Konuyla ilgili Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Covid19 hastalığı (+) pozitif olan kişiler ile yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca filyasyon, izolasyon ve tedavisi İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından organize edilmekte ve yürütülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) olarak ilan edilen korona virüsün (Covid19) kış aylarının gelmesi ile birlikte yayılma hızındaki artış nedeni ile İlimizdeki Covid19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında yürütülmekte olan filyasyon çalışmalarında görev yapmakta olan filyasyon ekipleri arttırılmakta olup, pandemi ile mücadelede en etkin yöntemlerden biri olan filyasyon çalışmalarını sekteye uğramaması büyük önem arz etmektedir’’ İfadeleri kullanıldı.



Ayakta yolcu almak yasak

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar ise şu şekilde:

"Bu kapsamda Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisleri emrinde görev yapmakta olan 'Sürekli İşçi' personelin filyasyon çalışmalarında ve kurumlarımızın sağlık hizmetleri sunumunda şoförlük yapmaları; İl Salgın Denetim Merkezi kapsamında oluşturulan hasta takip kurulu bünyesinde görev yapmak üzere ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ilaç dağıtım birimi oluşturulması, araç görevlendirilmesi, 95 No'lu İl Pandemi Kurulu Kararının 2. maddesinde yer alan 'koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; otobüslerin araç tescil ruhsatında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin 1/3 oranında ayakta yolcu taşıması’ maddesinin otobüs ve minibüste her zaman ihlal edildiği görüldüğünden uygulamadan kaldırılmasına ve ayakta yolcu alınmamasına; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi üzerine Cem Çelebioğlu Ortaokulunun 02.11.2020 tarihinden itibaren bütün sınıf seviyelerinde haftalık ders çizelgelerinde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesi, İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır.’’

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