Tekirdağ´da sahte altınla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde sahte altınlarla bir kişiyi 1850 lira dolandırdığı iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Çerkezköy´de aldığı Ata altınlarının sahte olduğunu anlayan İ.D., dolandırıldığını belirterek, polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, sahte altın dolandırıcılarının C.T., A.S. ve E.A. olduğunu ve Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde de dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Polis, takibe aldığı şüphelileri Çerkezköy Güveniş Caddesi üzerinde bulundukları araç içinde yakaladı. Araçta yapılan aramada 9 imitasyon ata altını ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-11-01 13:30:24



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