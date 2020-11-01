Tekirdağ´da vidanjörle minibüs çarpıştı: 1 ölü

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ´da vidanjörle çarpışan mihibüsün sürücüsü K.B.(43), hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesin Barbaros-Kumbağ mahalleri arasında gece saatlerinde meydana geldi. M.E.´nin kullandığı 34 NS 2794 plakalı vidanjör, Tekirdağ istikametine giderken, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı belirtilen K.B.´nin kullandığı 59 ADC 807 plakalı minibüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışmada K.B., minibüs içinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler minibüs içinde sıkışan sürücü K.B.'yi sıkıştığı yerden kurtarıp ilk müdahaleyi yaptı ancak sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Vidanjör şoförü M.E. gözaltına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-11-01 13:30:46



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