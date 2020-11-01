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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene’nin kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

İHA

Ergene’nin kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 98. yıl dönümü, Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.
Ergene Demokrasi Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas tarafından Ergene Belediyesi’ne ait çelengin sunulması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Yarbay Utku Özhan Özdemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Baturay Özgür Dehri, Ergene Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, birim müdürleri, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle pandemi kurallarına riayet edilerek düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, sözlerine İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa ve başta İzmir halkı olmak üzere Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Tıknas, “Ergene’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yine bir Kasım sabahı 98 yıl önce bugün ecdadımızın vermiş olduğu kahramanca mücadele neticesinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan herkesin katkıları ile Ergenemiz düşman işgalinden kurtulmuştu” dedi.
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır anlayışıyla Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden ecdadın torunları olarak bize emanet edilen bu topraklarda biz yerel yönetimler de var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Salih Tıknas, “Emperyalist güçlerin bir asır önce Anadolu ve Trakya topraklarında gerçekleştirmek istedikleri hain emellerin halen kendilerinin zihin ve fikir dünyasında kaybolmadığını biliyoruz. Ergene’de yaşayan vatandaşlar olarak bizler de atalarımızın o günlerde canıyla ödediği bu toprakların bedelini vatanımıza ve bölgemize yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle bir nebze olsun ödemiş olacağız. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır ilkesiyle tarihimizden aldığımız şanlı dersleri gündelik hayatımızda uygulamaya ve hizmet etmeye var gücümüzle devam edeceğiz” diye konuştu.
Tıknas, “Bize düşen görev ülkemizin üzerindeki tehditlere karşı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının açmış olduğu çağdaş ve laik düzen Cumhuriyeti daima ileriye taşımak olacaktır. Bu vesile ile Ergene’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını bir kez daha en içten dileklerle kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden kahraman Türk evlatlarını saygı ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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