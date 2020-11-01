Kayıp ihbarıyla aranılan kadın derede bulundu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadın derede yaralı halde bulundu.

Olay, Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılcaterzi Mahallesinden 80 yaşındaki Ş.P.'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçe genelinde geniş çaplı arama ve araştırma işlemlerine başladı.

Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kayıp kadının bulunması için yapılan araştırmalar sonucu yaşlı kadın, Kızılcaterzi Kocaali Mahallesi arasında bulunan yolun yaklaşık 50 metre aşağısında dere yatağında yaralı olarak bulundu. Kadının ayağının kayması sonucu yoldan yuvarlandığı tahmin ediliyor. Kadın bulunduğu yerden 112 ekipleri geldikten sonra Jandarma tarafından yuvarlandığı dere yatağından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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