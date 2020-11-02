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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Yavuz Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda inşa edilen Kapalı Pazaryeri projesinde son aşamaya gelindi.

Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Yavuz Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nın kurulduğu alanda inşa edilen Kapalı Pazaryeri projesinde son aşamaya gelindi.
Süleymanpaşa’da hayata geçirilecek olan modern kapalı semt pazarlarının ilki olan Yavuz Mahallesi Kapalı Pazaryeri projesinde, çelik konstrüksiyon montajı tamamlanarak çatı kaplama çalışmalarına başlandı. Kısa sürede tamamlanması beklenen çatı montajının ardından çevre düzenlemesi gerçekleştirilerek kapalı pazaryeri esnafın ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

“Konforlu bir alışveriş imkanı sunacağız”
Çalışmaları sürekli yerinde inceleyerek takip eden Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa’mızın hızla yükselen ve yakında hizmete alacağımız Pazartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri projemizde, devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Projemizde sona yaklaşıyoruz. Çelik konstrüksiyon montajı tamamlanan alanda, çatı kapama çalışmaları da başladı. Vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza, modern ve konforlu alışveriş imkanı sağlayacağımız projemiz, şimdiden Süleymanpaşa’mıza hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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