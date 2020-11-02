Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir kısmı satışa hazır şekilde fişeklenmiş bir kısmı da poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nin karşısında buluna boş arazide arama yapıldı.

Yapılan aramalarda bir kısmı fişeklenmiş halde sentetik uyuşturucu maddelerden bonzai adı verilen kannabinoid, yine poşet içerisinde yaklaşık 200 gram poşet içerisinde bonzai ile fişeklenmiş halde 50 fişek uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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