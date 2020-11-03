Öğrencilere Covid-19 eğitimi

Çorlu ilçe genelinde yer alan ve eğitimöğretime başlayan okulların öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Covid19 bilgilendirme seminerleri ve eğitim toplantıları sürüyor.
Yaşanan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen eğitim ve bilgilendirme seminerleri sürüyor.
Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve Ergene İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel de İMKB Fen Lisesi’nde Okulum Temiz projesi kapsamında Covid19 ile ilgili olarak düzenlenen Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Sağlık Eğitimi’ne katıldı. Düzenlenen eğitim kapsamında Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel öğrencilerle söyleşide bulunarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.