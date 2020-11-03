Tekirdağ'dan İzmir’e 3 tır yardım malzemesi

İzmir’de meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem nedeniyle Türkiye’nin diğer şehirlerinden olduğu gibi Tekirdağ’dan da hazırlanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi. 3 tırdan oluşan malzemeleri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım uğurladı.

Deprem nedeniyle Manisa’da bulunan Bölgesel AFAD Lojistik Deposuna malzeme tamamlama amacıyla Tekirdağ AFAD’dan gönderilen ve içerisinde 5 bin 760 adet yastık, çarşaf, 3 bin 360 battaniye ve 192 adet yatak bulunan 3 tır Manisa’ya uğurlandı.

Uğurlamada konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakın ve akrabalarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Oradaki mağdur olan vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemeler gönderiyoruz. Allah kaza, bela vermesin sağlıcakla gidin inşallah” dedi.

Ardından AFAD Deposunu gezen Vali Yıldırım, AFAD Müdürü Recep Erol’dan depodaki malzemelerle ilgili bilgi aldı.

Uğurlamaya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve AFAD Müdürü Recep Erol da katıldı.

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