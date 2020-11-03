Çorlu´da toplu taşıma araçlarına binmek için sosyal mesafeyi unuttular



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, ayakta yolcu almanın yasaklanmasının ardından toplu taşıma araçlarını binmek için duraklarda yoğunluk oluşturuyor, sosyal mesafe kuralı ihlal ediliyor.

Tekirdağ İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde vakaların artması nedeniyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması uygulamasını kaldırdı. Çorlu ilçesinde, özellikle sabah saatlerinde vatandaşlar işlerine gidebilmek için otobüs ve minibüs duraklarında yoğun bir kalabalık oluşturuyor. Gelen toplu taşıma aracına binmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da uymuyor.

AYAKTAKİ YOLCUYU POLİS İNDİRDİ

Ayakta gitmek isteyen bir yolcunun otobüsten inmek istememesi üzerine, otobüs şoförü polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, ayakta bulunan ve araçtan inmek istemeyen yolcuyu otobüsten indirdi. Yolculardan Canan Türk, "Biz sabah erkenden duraklara geliyoruz. Burada ayakta yolcu almak yasak tamam ama otobüslerde yetersiz kalıyor. Böylece işe geç kalıyoruz, çocuklarımız okullarına geç kalıyor" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-11-03 11:32:45



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