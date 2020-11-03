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Arkadaşlarını öldürerek ormana atan 2 sanığa müebbet hapis

DHA

Arkadaşlarını öldürerek ormana atan 2 sanığa müebbet hapis


Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, 2015 yılında Aykut Birke'yi (25) tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılandıkları davada hapse çarptırılıp tahliye edilen, karara itiraz üzerine tutuklanıp yeniden yargılanan Ömer Canseven ve Yunus Yıldız, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kapaklı'da oturan fabrika işçisi Aykut Birke, 2015 yılında kaybolduktan bir gün sonra Çöplük mevkisindeki ormanda tabancayla ateş edilerek öldürülmüş bulundu. Polisin olayla ilgili çalışmasında Birke'nin cenazesine de katıldığı belirlenen yakın arkadaşları Ömer Canseven ve Yunus Yıldız cinayet zanlısı olarak yakalanarak, tutuklandı.
Aynı yıl Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'na gizli bir ihbar mektup gelirken, ifadesini değiştiren Yunus Yıldız, cinayeti Ömer Canseven ile birlikte işlediklerini itiraf etti. 2 yıl süren davanın ardından 2017'de Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Ömer Canseven, 'bilinçli taksirle ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanık Yunus Yıldız ise 4 yıl hapis cezası alarak tahliye edildi. Canseven de daha önceki tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak, 15 gün sonra salıverildi.
İTİRAZ SONUCU YENİDEN TUTUKLANDILAR
Öldürülen Aykut Birke'nin ablaları Derya Birke ve Hülya Birke, mahkemenin verdiği karara itiraz ederek, davayı temyize ve üst mahkemeye taşıdı. Ailenin avukatının yaptığı itirazlar sonrası İstanbul Kartal Bölge Adliyesi'nde 2017 yılında tekrar duruşma yapıldı. Burada görülen davada Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen Ömer Canseven ve Yunus Yıldız yeniden tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yargılama sonunda iki sanık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı.
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onanan kararda, soruşturmanın boyutunu değiştiren ihbar mektubu ile sanıkların karşılıklı ithamları dava dosyasında belirleyici etkenler arasında değerlendirildi.
'ADALETE OLAN İNANCIMIZI HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİK'
Öldürülen Aykut Birke'nin kardeşleri Hülya, Derya ve Efe Görkem Birke, 5 yıl süren yargılama süresince annelerinin de evlat acısına dayanamayarak 2015'te hayatını kaybettiğini söyledi. Hülya Birke, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Şimdi yargının verdiği bu karar ile ne kardeşimiz ne de annemiz geri gelmeyecek. Ama bir nebze olsun hem kardeşimizin hem de annemizin ruhu rahat edecek. Biz adalete olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA
2020-11-03 11:59:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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