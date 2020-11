Çeşmelerden su yerine çorba akıyor

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Süleymanpaşa Belediyesinin sevilen hizmetlerinden olan ikram çeşmeleri, havaların soğuması ile birlikte sıcak çorba ikramına başladı.

Musluklarından her sabah sıcak çorba akan ikram çeşmeleri, Köprübaşı mevkii ve Cengiz Topel Meydanı olmak üzere iki noktada hizmet veriyor.

Sabahları işe giden vatandaşların içini ısıtan sıcak çorba ikramları, 07.00/09.00 saatleri arasında devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Op. Dr. Adem Dalgıç Aşevi tarafından her sabah taze olarak hazırlanan çorbalar, her gün ekipler tarafından ikram çeşmelerine doldurularak vatandaşların istifadesine sunuluyor.

İkram çeşmelerinden servis edilen sıcak çorba hizmeti vatandaşlardan da büyük beğeni alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.