Silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)

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KARDEŞİ CİNAYET İŞLEMİŞ

Çerkezköy ilçesinde Şamil Açar'ın gece silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili polisin yürüttüğü soruşturmada cinayete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Öldürülen Şamil Açar'ın kardeşi Emrah Açar'ın 2018'in eylül ayında Namık Kemal Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanında tartıştığı 2 kişinin üzerine tabanca ile ateş ettiği öğrenildi. Olayda, Erkan Acar kalbine isabet eden kurşunla ölürken, Sedat Akçıl'ın da yaralandığı, olayın ardından yakalanan Emrah Açar'ın tutuklanıp, yargılandığı ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Polis, Şamil Açar'ın kardeşinin işlediği cinayet nedeniyle kan davası dolayısıyla öldürülmüş olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunarak, çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2020-11-04 16:11:33



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