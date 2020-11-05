Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Ergene Velimeşespor: 0 - Karacabey Belediyespor: 3

MHP'li Erdem: "Bingöl'ün sorunlarını bundan sonra da takip edeceğiz"

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ergene Velimeşespor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karacabey Belediyespor 30 kazandı.

Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Taner Tuncer, Suha Adıyaman, Salih Burak Demirel hakem üçlüsü görev aldı.

Maça son derece hızlı başlayan konuk ekip köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topta son dokunan Yusuf Türk konuk takımı 10 öne geçirdi.

İlk yarının son anlarında Abdullah Aydın’ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şık vuruş filelerle buluşunca konuk takım soyunma odasına 20 önde girdi.

Maçın başında olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan Karacabey Belediyespor maçtaki ilk golün sahibi Yusuf’un kaydettiği golle skoru 30’a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursa temsilcisi sahadan 30 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası’nda adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.