Bakan Varank fabrikada kadınlarla birlikte paketleme yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank fabrikada kadınlarla birlikte paketleme yaptı

İHA

Bakan Varank fabrikada kadınlarla birlikte paketleme yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Varank, bir fabrikayı ziyaretinde üretim departmanına geçerek, çalışan kadınlarla birlikte paketleme yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkezköy’de açılışa hazırlanan Rebul Kozmetik Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti’yi ziyaret etti. Fabrika üretim faaliyetleri ile ilgili sunum yapılmasının ardından üretim departmanını gezen Bakan Varank, fabrika çalışanlarına başarılar diledi. Paketleme bölümünde kadın işçilerle bir araya gelen Varank, burada paketleme de yaptı. Bakan Varank, çalışan kadınları tek tek kutladı.
Bakan Varank, fabrika ziyaretinin ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne geçerek derin deşarj projesiyle ilgili toplantıya katıldı. Bakan Varank’a fabrikayı ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Rebul Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Müderrisoğlu, Satın Alma Direktörü Mehmet Kaya, Fabrika Direktörü Fatih Mehmet Tufan, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Sema Coşkuner, Satış Direktörü Sinan Kantar eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çorlu’da
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çorlu’da
Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Tekirdağ’da fabrika açılışına katıldı Bakan Varank: “Terzihane açıyor demesinler diye açılışı içeride yaptık” “Salgınla mücadelede Türkiye pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştı”
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Tekirdağ’da fabrika ...
Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ...
İki kardeşin kavgasında araya giren şahıs vuruldu
YEREL HABERLER İki kardeşin kavgasında araya giren şahıs vuruldu
Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi
YEREL HABERLER Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği ...
Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri yükseliyor
YEREL HABERLER Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri ...
Tekirdağ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Ergene Velimeşespor: 0 - Karacabey Belediyespor: 3
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Ergene Velimeşespor: 0 ...
Bekçilere saldıran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bekçilere saldıran şüpheli yakalandı
Polisi görünce yuttuğu uyuşturucu hastanede çıkarıldı
YEREL HABERLER Polisi görünce yuttuğu uyuşturucu hastanede çıkarıldı
TESKİ Müdürü İçöz, İller Bankası Genel Müdürlüğü yöneticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER TESKİ Müdürü İçöz, İller Bankası Genel Müdürlüğü ...
Bitkisel üretimde iklim değişikliğinin etkisi araştırılıyor 4 ili kapsayan çalıştayın ilki Tekirdağ’da düzenlendi
YEREL HABERLER Bitkisel üretimde iklim değişikliğinin etkisi ...
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
YEREL HABERLER Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Soba kurarken evini yaktı
YEREL HABERLER Soba kurarken evini yaktı
Elektrik direğinden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik direğinden düşen işçi yaralandı
Çorlu'daki tren kazası davasında 6'ncı duruşma başladı (2)
YEREL HABERLER Çorlu'daki tren kazası davasında 6'ncı duruşma ...
Otomobil takla attı, yaşlı çift yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, yaşlı çift yaralandı
Silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)
Ergene’de çöp konteynırları ve duraklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Ergene’de çöp konteynırları ve duraklar dezenfekte ...
Ergene’de durak imalatı devam ediyor
YEREL HABERLER Ergene’de durak imalatı devam ediyor
Tekirdağ'da bir kişi aracında silahla vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bir kişi aracında silahla vurularak ...
Organ bağışı yetersiz kalıyor
YEREL HABERLER Organ bağışı yetersiz kalıyor
Polis, psikolog ve veliler çocuklar için bir araya geldi Tekirdağ'da "Aile İçi İletişim" semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Polis, psikolog ve veliler çocuklar için bir araya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X