Yardım kampanyasına destek olan firmalara teşekkür belgesi

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilçede faaliyet gösteren ve Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunan firmaları ziyaret ederek, teşekkür belgesi takdim ediyor.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, yaşanan Covid19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yaptıkları ayni ve nakdi yardımlardan dolayı Ergene1 OSB içerisinde faaliyet gösteren bir ilaç sanayi fabrikasını ziyaret ederek, fabrika adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu’ya teşekkür belgesi verdi.

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