Halı silkelerken balkondan düşerek öldü

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Mehmet YİRUN/ÇORLU, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mehmet Nasır Sönmez(44), evinin balkonundan halı silkelediği sırada düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4'üncü Sokak'ta bulunan 6 katlı binada yaşandı. 5'inci kattaki evlerinde temizlik yapan eşine yardım eden Mehmet Nasır Sönmez, halıyı balkondan silkelemeye başladı. Ancak dengesini kaybedip, 5´inci kattan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sönmez'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-11-07 16:33:11



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