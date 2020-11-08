Aydoğdu SEM EBA noktası olarak hizmet veriyor

Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi (SEM), korona virüsü salgını döneminde EBA destek noktası olarak öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan ve dezavantajlı kesim olarak bilinen çocukların eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmeleri ve çeşitli sosyal etkinliklerle kişisel gelişimlerini sürdürebilmeleri için hayata geçirilen Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi (SEM), korona virüsü salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermiş olsa da Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ile okula gidemeyen ancak evinde yeterli teknik altyapıya da sahip olmayan öğrencilere destek veriyor.



İnterneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilere EBA desteği

Evinde interneti olmayan ya da EBA üzerinden canlı dersleri takip edebilecek tablet, bilgisayar gibi araçlara erişimi olmayan öğrencilere EBA Destek Noktası olarak hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı kurallarına uygun şekilde öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunuyor.



Salgın tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor

Öğrenciler, girişteki hijyen noktasında ellerini temizliyorlar, merkezden yararlandıkları süre boyunca maskelerini çıkarmıyorlar. Öğrencilerin kullandıkları bilgisayarlar, her kullanım sonrası dezenfekte edilerek sonraki kullanım için hazır hala getiriliyor.

Aydoğdu SEM, kayıtlı öğrenciler dışında, talepte bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi herkese kapasite ölçüsünde hizmet vermeye devam ediyor. Merkez, öğrencilere tamamen ücretsiz olarak canlı ders, EBA TV ve tüm EBA içeriklerine erişim imkanı sunuyor.

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