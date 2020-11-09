Emniyet hırsızları 3 saatte yakaladı

Tekirdağ’da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hurda deposuna girip çekleri ve kamyonu çalan hırsızları 3 saat içerisinde yakalamayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde Y.K. adlı bir kişi ait olduğu öğrenilen iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında, kimliği belirsiz hırsızlar çelik kapıyı kırarak içindeki çekleri ve işletmeye ait kamyoneti çaldı. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma gerçekleştiren emniyet ekipleri, çalıntı çekleri ve kamyoneti bulmayı başardı.



3 saatte yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, içerisinde maddi değeri yüksek bakırların olduğu kamyonet ve çekler işletme sahibine teslim edildi. Yaklaşık 3 saatte yakalanan hırsızlık zanlıları ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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