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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da sahte alkol denetimi

İHA

Tekirdağ’da sahte alkol denetimi

Tekirdağ il genelinde sahte alkollü içkilerin üretim ve satışının bertaraf edilmesi amacıyla geniş çaplı denetim yapıldı.
Halk sağlığının korunması, sahte alkollü içkilerin üretim ve satışının bertaraf edilmesi amacıyla Tekirdağ genelinde 5996 Sayılı Kanunun verdiği yetki kapsamında "Alkollü İçki Denetimi" yapıldı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan denetimler gıda kontrol görevlileri ve emniyet güçlerin işbirliğinde titizlikle uygulandı. Alkollü içki denetimleri; alkollü içki üretim yerleri, satış ve toplu tüketim yerlerinde yapılmış ve denetimler esnasında gıda kontrol görevlilerinin şüpheli gördükleri durumlarda numuneler alındı. Numunelere gerekli analizler yapılmak üzere, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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