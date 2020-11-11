Yunusların balıkçı teknesiyle yarışı kamerada

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ'dan Karadeniz'e avlanmaya giden balıkçılar, karşılaştıkları yunusların tekneleri ile yarışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Tekirdağlı balıkçıların bazıları, avlanmak için İstanbul Boğazı'nı geçerek, Karadeniz'e açıldı. Balıkçılar, Karadeniz'e ulaştıkları sırada çok sayıda yunusun kendilerine yaklaştığını fark etti. Dost canlısı ve oyun meraklısı olarak bilenen yunuslar, denizin ortasındaki balıkçı teknesiyle yarıştı. Yunusları gören balıkçılar da teknenin hızını düşürerek, bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-11-11 16:23:47
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