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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıta ekipleri karantinadaki vatandaşların yardımına koşuyor

İHA

Zabıta ekipleri karantinadaki vatandaşların yardımına koşuyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşların her ihtiyacına koşarak, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışını başarıyla temsil ediyor.
Süleymanpaşa Kaymakamlığı koordinatörlüğünde yürütülen Vefa Destek Hattı hizmeti kapsamında, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan risk grubundaki vatandaşlar ile virüse maruz kaldığı için karantinada bulunanların ihtiyaçları evlerine kadar teslim ediliyor. Vefa Destek Hattı’na iletilen talepler doğrultusunda Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlarla temas etmeden talepleri yerine getiriyor.

Vatandaşın her ihtiyacı karşılanıyor
Evlerinde kalmaları zorunlu olan vatandaşların her türlü gıda, temizlik ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapılması, ATM’den para çekilmesi, ihtiyaç sahiplerine Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hazırlanan erzak, gıda ya da hijyen paketlerinin ulaştırılması gibi çok sayıda talep ve isteği yerine getiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, zor günlerinde vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda vatandaşları bilgilendiren Zabıta ekipleri, her türlü ihtiyaç durumunda Süleymanpaşa Belediyesinin kendilerine bir telefon kadar yakın olduğunu hatırlatıyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar Vefa Destek hizmetlerine devam edecekleri ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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