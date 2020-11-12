Jandarma tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş ve çeşitli eserler ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.T. isimli şahsın çantasında yapılan aramada tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş, çeşitli eserler ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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