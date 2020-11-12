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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı

DHA

Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı


Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Covid19 vakalarının son günlerde artması nedeniyle Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü.
Türkiye'de koronavirüs vakalarının son günlerde artış gösterdiği iller arasında bulunan Tekirdağ'da HES uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Ağustos ayında en az vaka görülen iller arasında bulunan Tekirdağ'da son yayınlanan veriler, vaka sayılarının arttığını gözler önüne serdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yüzde 96 artış yaşandığını açıkladığı Tekirdağ'da denetimler de yoğunlaştırıldı.
Tekirdağ İl Hıfzıssıhha Kurulu, son toplantıda alınan kararlarla vatandaşları bir kez daha uyardı. Kararda, meskenler hariç, kamuya açık tüm alanlarda cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği hazırlatılarak şöyle denildi:
"Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu, cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğini gerekçe göstererek, bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır." 
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada alınan koronavirüs tedbirleri kararlarına uymayanlar hakkında gerekli idari işlemlerin başlatılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN
2020-11-12 14:18:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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