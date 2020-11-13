Şehitlikteki gönderleri çalan şüpheli yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki şehitlikten mezar başlarındaki gönderleri çaldığı iddia edilen O.B., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehitlikteki mezarların başlarında yer alan pirinç gönderlerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, gönderleri çaldığı saptanan O.B. adlı şüpheliyi saklandığı metruk evde yakalayarak gözaltına aldı. Poliste 9 suç kaydı olduğu öğrenilen O.B.'nin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Ruhan YALÇIN
2020-11-13 11:40:25
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