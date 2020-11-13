Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Tekirdağ’da kıldı

AK Parti Tekirdağ İl Kongresi’ne katılmak ve Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin açılışını yapmak üzere Tekirdağ’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını da Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da kıldı.
Tekirdağ programlarının ilk durağında Çorlu’da bulunan 105. Topçu Alayı’nda düzenlenen 41. Komando Tugayı sancak verme törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya geçti. Cuma namazı için Süleymanpaşa Saffet Konmaz Camisi'ne gelen Cumhurbaşkanı namazını burada kıldı. Erdoğan namazın ardından ise AK Parti Tekirdağ İl Kongresi’nin gerçekleştirileceği Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu’na hareket etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.