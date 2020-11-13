Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukluk arkadaşı saat hediye etti



Beyza Nur GÜLERGüven USTAAli Can ZERAY/TEKİRDAĞ, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Tekirdağ İl Kongresi ardından, çocukluk arkadaşı Mehmet Başarslan (64), saat hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadyumu´nda gerçekleşen AK Parti Tekirdağ 7'nci Olağan İl Kongresi´ne katıldı. Buradaki konuşmalarının ardından Erdoğan, stadyumdaki vatandaşların yanına gelerek onları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın çocukluk arkadaşı olduğunu ifade eden Mehmet Başarslan, Erdoğan´a kese içinde bir saat hediye etti. Keseyi alarak içine bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarslan´ı yanına çağırdı ve bir süre sohbet etti.

Sağlık sorunları olduğunu ifade eden ve tedavi masraflarını Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın karşıladığını vurgulayan Mehmet Başarslan, "Babamdan kalma bende tarihi değeri çok büyük bir saat vardı. Ona hediye ettim, çünkü o bana maddi yönden çok destek oldu" dedi.

Kalp, kanser ve fıtık gibi çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüp iyileştiğini belirten Başarslan, "Bunu önce Allah, sonra Recep Tayyip Erdoğan´a borçluyum. Allah razı olsun. Ahmet Baba ve annesi Tenzile Anne, nur içinde yatsın. Bana sordu, 'bir ihtiyacın var mı, bir şey varsa söyle çekinmeden' dedi. `İyi misin´ dedi. Aileme selam söyledi. Ben de onun ailesine selam söyledim. Biz zaten 25 yaşına kadar beraber aynı mahallede büyüdük. Birlikte futbol oynadık Camialtı´nda. Ben Sarıyer´e profesyonel gittim. O İETT´ye gitti" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Ali Can ZERAY

2020-11-13 18:25:18



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