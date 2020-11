Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Ali Can ZERAY/TEKİRDAĞ, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde; ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadyumu´nda düzenlenen AK Parti Tekirdağ 7'nci Olağan İl Kongresi´ne katıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,5 yıllık aradan sonra Tekirdağ´a tekrar geldiğini belirterek şehirde ilk olarak 41'inci Komando Tugayı Komutanlığı'nda sancak teslim törenine katıldığını, kongreden sonra da Tekirdağ'daki Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ´daki şehir hastanesinin adının İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi olacağını açıklayarak, "Fehmi Cumalıoğlu Ağabeyimiz gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Hayrabolulu ve 1912 doğumlu. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. Hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdü. Yanılmıyorsam da 96 yılında rahmetli oldu. Ve dedik ki; bir Tekirdağlı, Hayrabolulu olarak bu şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır" dedi.

'BÖLGESİNDE VE DÜNYADA SÖZÜNÜ DİNLETEN BİR TÜRKİYE VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek, dostlarımıza güven verecek, düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle, yollarıyla, köprüleriyle, okullarıyla, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz başta olmak üzere, enerji projeleriyle, sanayisiyle, ihracatıyla güçlü bir alt yapı inşasına devam eden bir Türkiye var. Aynı şekilde dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten, itibarını yükselten, etkisini artıran bir Türkiye var" dedi.

Erdoğan, kongre katılımcılarından sosyal mesafeye dikkat etmelerini isteyerek vatandaşlardan sigara içmemelerini de istedi. "Koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan sigara içmemeleri konusunda söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigaranın akciğeri dinamitlediğini dile getirerek, "Bu dönemde Covid'in ön önemli sevdalısı neresi? Akciğer, oradan giriyor, oradan bütün solunumu her şeyi alt üst ediyor. Hep söylerim ya, kuru ve sulu. Bunlardan kurtulmak lazım" diye konuştu.

'ARTIK ERGENE NEHRİ´NDEN ATIK SU AKMIYOR'

AK Parti´nin geçen 18 yılda Türkiye´ye demokraside ve kalkınmada çağ atlattığını belirten Erdoğan, bu kapsamda son 18 yılda Tekirdağ´a toplamda 23 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurguladı. Tekirdağ´a; eğitim, sağlık, toplu konut, ulaştırma, raylı sistemler, sanayi, teknoloji, tarım, sulama ve içme suyu alanlarında yapılan yatırımları dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene Havzası´nın temizlenmesine yönelik çalışmaları da görsellerle anlattı. "Artık Ergene Nehri´nden atık su akmıyor inşallah. Tamamen arıtılmış ve içme suyu kalitesinde su" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağlı çiftçilere de toplamda 3,5 milyar lira destek verildiğini, gelecek dönemde Tekirdağ´ı daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.

'YENİ BİR İSTİKRAR, BÜYÜME VE İSTİHDAM ODAKLI SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada ve bölgede yaşanan çalkantılarla sarsılan küresel düzenin koronavirüs salgınıyla çok daha derin sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, küresel düzeydeki bu sarsıntılardan Türkiye´nin de etkilendiğini kaydetti.

Türkiye´yi vesayetle, terörle, darbeyle, siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyenlerin Türk ekonomisine saldırdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden sosyal desteklere kadar her alanda AK Parti olarak hamdolsun biz büyüttük, geliştirdik, ileriye taşıdık. Bugün de karşımıza çıkan yeni sorunları yeni stratejilerle aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

Ekonomide dünyanın ve Türkiye´nin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceklerini bu haftaki Meclis Grup Toplantısı´nda milletle paylaştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği hâlinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihî bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum. Ekonomi politikalarımızı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır."

'PİYASALARDA OLUMLU YÖNDE HAREKETLER YAŞANDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem parametrelerinin açıklanmasıyla piyasalarda olumlu yönde hareketler yaşandığını belirterek yerli ve uluslararası yatırımcılara Türkiye´ye güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulundu. Erdoğan, "Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz" dedi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi´ne uygun hukuki düzenlemelerin bir kısmının paketler hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da hayata geçirdiklerini, yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıkların da süratle devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis´in gündemine bu reformların gelmesi için gayret göstereceklerini kaydederek şöyle konuştu:

"Bunlar içinde İnsan Hakları Eylem Planı´na özellikle ehemmiyet veriyoruz, eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmişti. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına derç edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük reformları, değişimleri, atılımları hayata geçirmiş bir parti olarak bu sürecin önünde yer almanın, yol açmanın asli görevimiz olduğuna inanıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık eylesin diyorum. Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimizle birlikte aşmışsak, bugün önümüze çıkan sıkıntıları da aynı şekilde 83 milyon hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek geride bırakacağız. Bize düşen, milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır. Sizlerden de bu anlayışla gecenizi gündüzünüze katarak milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmenizi bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede görev alacak kişilere başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Bu arada kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yel katıldı. DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Ali Can ZERAY

2020-11-13 18:53:28



