Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışın gerçekleştirdi. Açılışa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile davetliler katıldı.

Tekirdağlılara selam ve sevgilerini göndererek, konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Biz birileri gibi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı, sağa, sola değil, yabancı medya organlarına hiç değil, doğrudan milletimize anlatıyor, milletimizin icazetini alıyoruz. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek, göreve geldiğimizde onları tek tek gerçekleştirmenin çabası içerisindeyiz. Tekirdağ'ın projelerini bizzat takip ederek sıkıntılarını ve sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Biz de ülkemizin 81 vilayetine giderek insanımızla gönülden gönüle kurduğumuz o yolu hep canlı hep diri tutmanın derdindeyiz. Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biri ile tesis ettiğimiz işte bu sarsılmaz bağdır. Ancak 18 yıllık iktidarımız döneminde elde ettiğimiz başarıları kömüre, makarnaya, bir torba pirince bağlayanlar oldu. Milletten teveccüh göremeyenler, milletin takdirine mazhar olamayanlar, milleti tahkir ederek kendilerini avutmaya çalıştılar. Bunlar emek vermek, gayret etmek üretmek yerine çalışana, üretene, hizmet götürene çamur atmayı marifet zannettiler. Milleti anlamak, milletin derdine ortak olmak yerine Ankara'daki sırça köşklerinden gazetelerdeki köşelerinden milleti aşağılamayı tercih ettiler. 15 Temmuz gecesi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba kömüre, bir paket makarnaya satmayacak kadar şerefli, onurlu, haysiyetli bir millet olduğunu bir türlü anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi bu elitist, bu kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Unvanı kimi zaman gazeteci, kimi zaman sanatçı, kimi zaman akademisyen, kimi zaman da siyasetçi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. Bütün bunlara rağmen ülkemize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz siyaseti milletin arasında yine milletimiz ile birlikte yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'FEHMİ AĞABEYİMİZİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRECEK ESER'

Tekirdağ İl Kongresi'ni başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdi ise Tekirdağlı vatandaşlarımızın hasretle beklediği muhteşem bir sağlık tesisinin açılışını sizlerle yaşıyoruz. Bugün resmi açılışını yapmakta olduğumuz İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eser olacaktır. Fehmi Ağabeyimiz 1912 Hayrabolu doğumlu, o da doktor ama aynı zamanda siyasetçi ve siyasetçiliğinde çok iyi tanıdığımız değerli bir ağabeyimiz. Şimdi helikopterle yolda gelirken Meclis Başkanımız Mustafa Bey dedi ki, 'Fehmi Bey buralı aynı zamanda doktor', dedik ki ne düşünüyoruz buraya yakışacak olan Fehmi Ağabeyimizi de ölümsüzleştirecek olan böyle güzel bir eserdir. Hem siyaset hem devlet adamı olarak tüm bunların yanında aynı zamanda da şairdir, iyi bir şairdir. İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1912 doğumlu, iç hastalıkları uzmanı oldu. Samsun Askeri Hastanesi baştabipliği ve Samsun Tabip Odası başkanlığı, 13'üncü dönem Kayseri, 15 ve 16'ncı dönem İstanbul milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yaptı ve 3 çocuk babasıydı. Şimdi bu hastanemize onun adını vererek burayı bu şekilde inşallah onunla ve bir Hayrabolulu Fehmi Ağabey ile ölümsüz hale getireceğiz."

'BU SALGINLA SAVAŞIMIZ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanenin özelliklerini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kıymetli dostlar, büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olabilen devlettir. Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını bir turnusol kağıdına dönüşmüştür. Salgın döneminde, gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki tüm devletler gerçek kapasitelerini görme imkanı bulmuştur. Salgın sürecinde adeta takke düştü, kel göründü misali yüzlerdeki makyajlar akmış, hakikatler ortaya dökülmüştür. Maskede, solunum cihazına sağlık personelinin sarf malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Kağıt üzerinde maddi bakımdan zengin görünen ülkelerin ne hastane kapasitelerinin, ne sağlık personeli sayılarının, ne sağlık sigortası sistemlerinin böyle bir yükü taşımada yetersiz olduğu ortaya çıktı. Biz ise İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düşünebiliyor musunuz, bin 6 yataklı bir hastaneyi biliyorsunuz 45 günde bitirdik. Aynı şekilde yine bin 6 yataklı bir hastaneyi de Sancaktepe'de Anadolu yakasında aynı süre içerisinde onu da bitirdik. Dünyada var mı bunun benzeri ve bunun içerisinde 16'şar ameliyathane var. 16 birinde, 16 birinde. Yine bunun yanında tomografisinden, MR'ına, ultrasona kadar bütün donanımları ile mükemmel iki hastane bu dönemde bunları yetiştirdik. Niye, çünkü bu salgınla savaşımız var ve bu savaşta da uçaklar yurt dışından geldiği zaman rahatlıkla Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na inip 3 dakikada hemen hastanede. Sancaktepe'ye inip 3 dakikada hemen hastanede. Bunları yapan güç kudret hamdolsun bu iktidar."

'SAĞLIK PERSONELİMİZE HAYSİYETSİZ, TERBİYESİZ SALDIRILAR OLDU'

Türkiye'nin çok ciddi bir sağlık ordusu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu sağlık ordumuzla da bu süre içerisinde çok ciddi bir savaş verildi ve sağlık ordumuzun içerisinde tabi ölenlerimiz, şehitlerimiz oldu. Allah onlara da rahmet eylesin. İnşallah mekanları da cennet olur ve onlar da yılmadan, usanmadan bütün bu enfeksiyon mücadelesiyle mücadele ettiler. Çekinmediler ve bu mücadeleyi bu savaşı açık ve net verdiler. Hala da veriyorlar. Kolay bir iş değil ve bu mesleğin zaten güzelliği burada, bu mesleğin cazibesi. Bu arada inanıyorum ki özellikle sağlık personelimize karşı bazı yerlerde yapılan haysiyetsiz, terbiyesiz bazı saldırılar, bunların bir defa kadr-kıymet bilmeyişlerinin bir alameti farikasıdır. Onlar da bedellerini zaten ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceklerdir" dedi.

'SÜRECİ SAĞLIK ORDUMUZLA BAŞARI İLE YÜRÜTTÜK, YÜRÜTÜYORUZ'

Koronavirüs sürecinde insanlık adına kaygı verici görüntülere şahit olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnsanların dünyada ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı yaşlı bakım evlerinden hepimizin yüreğini dağlayan görüntülerin yansıdığı durumlar ile karşılaştık. Türkiye sahip olduğu güçlü sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemi ile salgın sürecinde dikkatleri üzerinde toplamıştır. 158 ülkeye evet maske, tulum, ilaç elimizde ne varsa gönderdik. Çünkü biz her zaman için nerede bir sıkıntı varsa onların yanında olmayı kültürümüzün, medeniyetimizin bir gereği olarak biliyoruz ve adımları da buna göre attık. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla bu süreci başarı ile yürüttük, yürütüyoruz. Çok kısa sürede inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz az önce ifade ettiğim hastaneler bunun bir ifadesidir. İşte şu anda aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'ta da bir 250 odalı hastaneyi orada yaptık, inşallah pazar günü de orada onun açılışını yapacağız. O da 3 ayı bile bulmadı. Bu kadar süratle orada da bu hastaneyi yaptık."

'CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONUNU GERÇEKLEŞTİRDİK'

Erdoğan, salgın sürecinde yapılan tahliyelere de değinerek, "Değerli dostlar Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu yine bu süreç içerisinde Türkiye olarak bizler gerçekleştirdik. Birçok ülkenin geçici sahra hastaneleri ile işi idare ettiğini gördük. Fakat biz Türkiye olarak 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesine kavuşturduk. Yaşadıkları ülkelerde tedavi imkanı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancı ile 155 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk" dedi.

'KENDİ KENDİMİZİN KATİLİ OLMAYALIM'

Koronavirüsle mücadelenin henüz bitmediğini söyleyen Erdoğan, "Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Koronavirüsün aşısı veya ilacı bulunana kadar rehavete kapılmadan hastalıkla mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Ne olur Allah rızası için yok dışarısıymış, yok kafeteryaymış, yok şurası, yok burasıymış sigara içmeyi lütfen bırakın. Kendi kendimizin katili olmayalım. En önemli vurgun noktası akciğer, akciğerinde en önemli vurgun yeme aracı sigara. Lütfen artık sizler de bize yardımcı olun. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da biliyorsunuz yeni bir süreç başladı. Saat 10.00 ve 16.00 arası ancak dışarı çıkılabilecek, bunun dışında herkes evlerinde istirahatte olacak. Yapmak zorundayız, bunu biz kendi keyfimiz için yapmıyoruz sadece, bütün bunları milletimiz için yapıyoruz, sağlıklı bir millet, sağlıklı bir toplum için yapıyoruz" diye konuştu.

RANT VE KAR HESABININ YAPILMASI UTANÇ VERİCİDİR'

"Türkiye olarak özellikle aşı konusunda çalışmalarımızı çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yurt içi, yurt dışı bir taraftan Rusya, bir taraftan Çin, bir taraftan Almanya; ki Almanya'da iki Türk kardeşimizde bu işin içerisinde biliyorsunuz. Bunlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer taraftan İngiltere, hepsi ile ortak çalışmalarımız devam ediyor. Mesele bu işin çözümünü bularak adımları atmak. Sağlık Bakanlığımızı diğer ülkelerin aşı çalışmalarını da yakından ayrıca takip ediyor. Aşı çalışmalarında son günlerde ümit verici haberler alsak da maalesef zaman zaman spekülasyonlara da şahit oluyoruz. Tüm dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren bir meselede rant ve kar hesabının yapılması utanç vericidir. Daha önce dediğimiz gibi üretilen aşı tüm insanlığın ortak malı olmalı, Şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir. Zengin, fakir demeden tüm ülkelerin aşıya erişiminin olması çok önemlidir. Biz bir taraftan kendi çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan da gerçekçi tedbirler üzerine bina ettiğimiz salgınla mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşımızın sağlığından taviz vermediğimiz gibi üretimin, ticaretin, istihdamın, eğitimin aksamasına da müsaade etmeyeceğiz. Salgınla başarılı mücadelemizin arka planında körü körüne birilerini takip etmek yerine, kendi özgün politikalarımızı uygulamamız vardır. Bu politikalarımızı hastalığın seyrine ve durumuna göre güncelliyor, ilave tedbirler ile tahkim ediyoruz. Dün itibari ile 81 vilayetimizin tamamında devreye giren yoğun cadde, sokak, durak gibi toplu alanlarda sigara içme yasağı bunun son örneğidir. Bundan sonra da ihtiyaç duyulması halinde gereken tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Elbette bu süreçte asıl sorumluluk vatandaşlarımıza düşüyor. Salgınla mücadelenin ilk ve en önemli şartı virüsü kapmamak, hastalığa yakalanmamaktır. Bunun için de `TAMAM´ diyerek sloganlaştırdığımız, 'Temizlik, Maske, Mesafe' kurallarına uyulması şarttır. Tüm vatandaşlarımı hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlıkları için kurallara riayet etmeye çağırıyorum. Unutmayalım bu kurallara uymak hem insanlık hem de vatandaşlık görevimizdir. Yaklaşık 9 aydır canla başla çalışan sağlık personelimize minnet borcumuzu ancak bu kurallara sıkı sıkıya riayet ederek ödeyebiliriz. Milletimizin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra kurdeleyi keserek, hastanenin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından salonda bulunan sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

ŞEHİR HASTANESİ'NE TURKCELL'DEN UÇTAN UCA DİJİTAL ALTYAPI

Türkiye'nin sağlık alanında dijital dönüşümüne öncülük eden Turkcell, Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin altyapısını uçtan uca dijitalleştirdi. Yerli ve milli Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi'nin (HBYS) kullanılmaya başlandığı İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin dijital alt yapısını Turkcell'in sağladığı 7'nci şehir hastanesi oldu.

