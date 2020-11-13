Tekirdağ’daki tefeci operasyonunda 4 tutuklama

– Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan operasyonda yağma ve tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Çorlu KOM ekiplerince nitelikli yağma ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişinin bilgi veren 25 kişinin de mağdur sıfatıyla ifadesine başvuran polis ekipleri isimleri geçen şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca projeli çalışma kapsamı dışında nitelikli yağma ve tefecilik suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda bazı evrak ve dokümanlar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 7 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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