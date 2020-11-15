Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü



Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ´ın Kapaklı ilçesinde Yakup Yüksel (34), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda, vücuduna 4 mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Yakup Yüksel´e, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Yüksel, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi´ne kaldırdığı Yüksel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA

2020-11-15 11:00:06



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