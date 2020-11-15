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Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü

DHA

Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü


Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ´ın Kapaklı ilçesinde Yakup Yüksel (34), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda, vücuduna 4 mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Yakup Yüksel´e, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Yüksel, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi´ne kaldırdığı Yüksel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA
2020-11-15 11:00:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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