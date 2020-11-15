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Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, TIR'ın çarptığı minibüsteki sürücü Bülent Durgut yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Jandarma, TIR sürücüsü Uğur Kudu'yu gözaltına aldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Marmara Ereğlisi, Çorlu yolunda meydana geldi. Ana yol üzerinden tarla yoluna dönüş yapmak isteyen, Bülent Durgut yönetimindeki 22 FE 739 plakalı minibüse, arkadan gelen Uğur Kudu'nun kullandığı 59 VF 973 plakalı TIR çarptı. Kazada sürücü Durgut, hayatını kaybederken, araçta bulunan Kadir Aksu ile Hakan Çokzehir ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Durgut'un cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayı haber alan Durgut'un yakınları, bölgeye gelerek, sinir krizi geçirdi.

Bülent Durgut ile Kadir Aksu ve Hakan Çokzehir'in, avlanmaya gittiği belirtildi. Jandarma, TIR sürücüsü Uğur Kudu'yu gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2020-11-15 13:03:50



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